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Любушкин против «Детройта»: передача, 4 блока, 2 потери и «+2» за 20:33. У него 0+10 в 46 играх в сезоне

Защитник «Далласа» ассистировал Маврику Бурку в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:1).  В активе 30-летнего россиянина стало 10 (0+10) баллов в 46 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 17:00.

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