Porsche вынуждена снять с производства популярную модель

Продажи популярного кроссовера Macan в Евросоюзе прекращают после 7 июля 2024 года. Причиной такого решения стали новые рекомендации Европейской экономической комиссии ООН, касающиеся кибербезопасности автомобилей.
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