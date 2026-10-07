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Регионы России

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Редкий лот в эпицентре городской жизни: идеальное пространство для Вашего ресторанного проекта с открытым огнём доступно к аренде!

Редкий лот в эпицентре городской жизни: идеальное пространство для Вашего ресторанного проекта с открытым огнём доступно к аренде!

Хотите открыть ресторан там, где каждый день кипит жизнь, а поток гостей не иссякает? Представляем уникальный лот в самом сердце Екатеринбурга — просторное помещение площадью 543,5 кв.

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