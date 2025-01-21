Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 516 подписчиков

В России захотели ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

В России захотели ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении наказания по статье 282 УК РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх