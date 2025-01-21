В России захотели ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении наказания по статье 282 УК РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку.
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