Нож сломался. Коношанин чуть не убил молодого человека

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство.В ходе следствия было установлено, что 8 февраля в Коноше пьяный обвиняемый в ходе ссоры нанёс два ножевых ранения своему 21-летнему знакомому.
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