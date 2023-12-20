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Опять Питер: избиение ветерана СВО – опасный симптом болезни городского сообщества ждунов и либералов

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Комментарии
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v
viach
Беглова под суд и реальный срок! Его работа похожа на действия подстрекателя!
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3 час.
олег
влепить по 15 лет плюс по 2 000 000 р. в качестве компенсации  и депортацию после отбывания срока на 50 лет без права появляться ни им них родственникам.
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1 час.
Михаил Кицис
Вечером 15 декабря на московском рынке «Садовод» несколько десятков мигрантов помешали полицейскому экипажу произвести задержание таксиста.  Сотрудники полиции задержали свыше 80 иностранных граждан за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию подозреваемого, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.  Банда школьников-мигрантов из Химок нападает на сверстников и снимает это на видео. Это я нашёл в Интернете совсем свежее и буквально за пару минут. Полагаю, что это можно продолжать достаточно долго. Почему вы не кричите Собянина под суд или Воробъёва, губернатора Московской обл., под суд? И так можно пойти достаточно далеко. У нас есть вид на жительство. Полагаю, что при нарушении российского закона он не только будет наказан, но и навсегда лишён права въезда в Россию. И тут всё намного проще. Он не является гражданином России и скорее всего будет вести себя скромнее.
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55 мин.

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