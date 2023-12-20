Опять Питер: избиение ветерана СВО – опасный симптом болезни городского сообщества ждунов и либералов

Михаил Кицис

Вечером 15 декабря на московском рынке «Садовод» несколько десятков мигрантов помешали полицейскому экипажу произвести задержание таксиста. Сотрудники полиции задержали свыше 80 иностранных граждан за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию подозреваемого, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Банда школьников-мигрантов из Химок нападает на сверстников и снимает это на видео. Это я нашёл в Интернете совсем свежее и буквально за пару минут. Полагаю, что это можно продолжать достаточно долго. Почему вы не кричите Собянина под суд или Воробъёва, губернатора Московской обл., под суд? И так можно пойти достаточно далеко. У нас есть вид на жительство. Полагаю, что при нарушении российского закона он не только будет наказан, но и навсегда лишён права въезда в Россию. И тут всё намного проще. Он не является гражданином России и скорее всего будет вести себя скромнее.