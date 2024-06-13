Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    Одно непонятно? когда автор пишет об увеличении доходов от экспорта нефти, то как это коррелирует с экономическим раз...Москалькова требу...
  • николай николай
    Одесса российская , забрать , не отдавать англосаконцамЧто означает ульт...
  • German Myasnikov
    Вперёд, Россия!Что означает ульт...

"Ослабленные лидеры будут обсуждать неуправляемый мир", - NYT о нынешнем саммите G7

"Ослабленные лидеры будут обсуждать неуправляемый мир", - NYT о нынешнем саммите G7

Издание New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что главы стран в большинстве своём прибывают на встречу либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности, а их "злополучный сбор" говорит о политических потрясениях, охвативших Запад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
На g-7 собралось все стадо просроченных пидорасов.
Ответить
10 час.
SM
Svetlana Malovik
Да ничего с их стороны не изменится, выберут таких уродов, их там пруд пруди!
Ответить
9 час.
Евгений Мангуш
Это не G 7, а кодла управляемых из Вашингтона единомышленников и никакой экономики. Будут обсуждать, как дальше накачивать Украину оружием и больше ничего.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх