Аналитик «ВЕЛЕС Капитал»: Слишком сильные данные по занятости в США создают «опасность» для рынков

Потенциальную опасность для покупателей на мировых рынках представляют слишком сильные данные по занятости в США, если они таковыми окажутся в пятничной публикации.
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