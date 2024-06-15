ВСУ не смогут сдержать наступление российской армии, — замминистра обороны Украины

ВСУ не смогут сдержать наступление российской армии, признали во вражеском оборонном ведомстве. Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал WP, что соотношение сил на поле боя составляет 5:1 в пользу российской армии.
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