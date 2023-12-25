МИД Ирана выразил РФ протест из-за заявлений на российско-арабском форуме

Советник-посланник посольства России в Исламской Республике Иран (ИРИ) был вызван в МИД страны, дипломату выразили протест по поводу содержания заявления, принятого по итогам прошедшего накануне VI заседания Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС).
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