В 06-45 в Иванове на нерегулируемом перекрестке улиц 2-я Запрудная и Смирнова 46-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» при выезде со второстепенной дороги создал помеху движущемуся по главной дороге скутеру, под управлением 46-летнего мужчины.