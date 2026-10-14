В 06-45 в Иванове на нерегулируемом перекрестке улиц 2-я Запрудная и Смирнова 46-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» при выезде со второстепенной дороги создал помеху движущемуся по главной дороге скутеру, под управлением 46-летнего мужчины.
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