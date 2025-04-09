Как очистить хром от ржавчины своими руками

Со временем, особенно если нет должного ухода, детали, покрытые хромом, начинают все-таки ржаветь. В магазинах полно средств для борьбы с этим злом, но многие из них вредны для человека, да и стоят они немалых денег.
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