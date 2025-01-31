В Рязани журналиста Константина Смирнова задержали по делу о вымогательстве

Следственный комитет привёл подробности случившегося.В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора сетевого издания «Вид сбоку» и депутата Совета депутатов муниципального образования Константина Смирнова.
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