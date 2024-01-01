Свекольный витаминный салат на каждый день. Заменяем надоевший винегрет

Зачастую не хватает времени для приготовления сложных и вкусных блюд к обеду и ужину. Представленный рецепт становится настоящим спасением в такой ситуации: легкий в приготовлении, но при этом насыщенный свекольный салат подходит к различным блюдам.
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