Москва потребовала от Киева выдать всех причастных к терактам в России

Россия передала свои требования по «налаженному каналу» связи в Минске. Среди этих требований — арест главы Службы безопасности Украины Василия МалюкаМосква требует от Киева выдачи всех причастных к терактам в России.
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