Мутация в митохондриальном белке защитит от болезни Паркинсона

Ученые выяснили, что мутация в белке SHLP2 снижает риск развития болезни Паркинсона в два раза. Это происходит потому, что SHLP2 участвует в борьбе с этим заболеванием, а мутация в гене, кодирующем белок, позволяет нарабатывать его в больших количествах.