Мутация в митохондриальном белке защитит от болезни Паркинсона

Ученые выяснили, что мутация в белке SHLP2 снижает риск развития болезни Паркинсона в два раза. Это происходит потому, что SHLP2 участвует в борьбе с этим заболеванием, а мутация в гене, кодирующем белок, позволяет нарабатывать его в больших количествах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии