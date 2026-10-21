Минтранс Самарской области перенес на более поздний срок реализацию двух крупных дорожных проектов: продление улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой оценивается более чем в семь миллиардов рублей, а основное финансирование развязки на Южном шоссе запланировано на 2029 год в объеме трех миллиардов рублей.
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