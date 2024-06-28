Джалили пообещал укреплять отношения с ключевыми партнерами Ирана

Иран должен укреплять отношения со странами, с которыми у него есть точки соприкосновения. Соответствующее заявление сделал представитель высшего руководителя Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили.
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