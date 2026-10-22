“Senate Republicans are making a last-ditch effort to save former Rep. Mike Rogers (R-MI) in the Michigan Senate race by pouring money and effort into highlighting what they say are significant ties between Democratic candidate Abdul El-Sayed and the Muslim Brotherhood,” The Hill reports.
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