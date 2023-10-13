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Депутат Астахова предложила запретить ездить на самокатах по узким тротуарам Петербурга

Нововведение распространится не только на электросамокаты, но и на другие СИМ. Депутат петербургского ЗакСа Наталья Астахова предложила запретить ездить на электросамокатах по тротуарам, ширина которых меньше трёх метров.

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