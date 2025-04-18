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В РПЦ прокомментировали возможность дегустации кулича представителями других религий

В РПЦ прокомментировали возможность дегустации кулича представителями других религий

Врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин заявил изданию РИА "Новости", что представители других религий могут попробовать освященный пасхальный кулич, если у них есть такое желание .

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