Тактика «выжженной земли»: Киев приступил к плану «Б», поджигая юг России с беспилотников

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Evgenija Palette
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Evgenija Palette
А еще дождемся, что ЗАПАД ВОТ-ВОТ ОБЪЯВИТ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЭТОЙ ВОЙНЕ ЗЕЛЮ, и даст ему Нобеля за миротворческую деятельность...
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9 час.
Evgenija Palette
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