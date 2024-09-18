Тактика «выжженной земли»: Киев приступил к плану «Б», поджигая юг России с беспилотников

Ростов горит, Луганск в огне, Брянск, Воронеж, Курск пытаются остановить пожары. «Украинский след» очевиден Приграничные к зоне боевых действий районы внезапно заполыхали огнем.
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