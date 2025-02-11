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Царьград

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Армения ждёт ответ от Азербайджана: три месяца без движения в переговорах

Армения ждёт ответ от Азербайджана: три месяца без движения в переговорах

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном не зашли в тупик, однако Баку три месяца молчит на предложения Еревана, что вызывает беспокойство.

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