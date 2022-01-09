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«Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе

«Реал» опережает «Барсу» на 17 очков, «Атлетико» – на 16, «Севилью» – на 5. У преследователей по игре в запасе

«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико» и «Барселоны» в таблице Ла Лиги по итогам 20-го тура. Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2).

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