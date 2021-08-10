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«Жениху я так и сказала — можешь обижаться, но я категорически против присутствия твоей матери на нашей свадьбе!»

«Жениху я так и сказала — можешь обижаться, но я категорически против присутствия твоей матери на нашей свадьбе!»

«Жениху я так и сказала — можешь обижаться, но я категорически против присутствия твоей матери на нашей свадьбе!»— Если есть на свете человек, который меня терпеть не может — так это моя будущая свекровь! — рассказывает тридцатилетняя Анастасия.

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