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Apple не забросила рынок умных колонок. Новая модель HomePod выйдет в конце текущего или в начале следующего года

Apple не забросила рынок умных колонок. Новая модель HomePod выйдет в конце текущего или в начале следующего года

Компания Apple готовится расширить свой ассортимент умных колонок. Согласно данным известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), новая версия HomePod выйдет в четвёртом квартале текущего года либо в первом квартале 2023 года.

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