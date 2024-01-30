Гимнастка Леванова о дисквалификации Валиевой: «Не понимаю, почему люди могут безнаказанно крутить и вертеть человеческими судьбами?»

«Если честно, это какой-то абсурд. Я до сих пор в шоке и не могу не поддержать Камилу Валиеву публично! Так нельзя, это просто нечеловеческое отношение! Я очень надеюсь, что Россия останется с золотыми медалями, которые они заработали потом и кровью, а не вот так, обходными путями, спустя два года медали достанутся команде США… Не понимаю, почему люди могут безнаказанно крутить и вертеть человеческими судьбами? Сплошное лицемерие и двуличие во всем! Но Россия как была самой сильной страной в нашем спорте, так и останется, нас не сломить!» — написала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
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