Гимнастка Леванова о дисквалификации Валиевой: «Не понимаю, почему люди могут безнаказанно крутить и вертеть человеческими судьбами?»

«Если честно, это какой-то абсурд. Я до сих пор в шоке и не могу не поддержать Камилу Валиеву публично! Так нельзя, это просто нечеловеческое отношение! Я очень надеюсь, что Россия останется с золотыми медалями, которые они заработали потом и кровью, а не вот так, обходными путями, спустя два года медали достанутся команде США… Не понимаю, почему люди могут безнаказанно крутить и вертеть человеческими судьбами? Сплошное лицемерие и двуличие во всем! Но Россия как была самой сильной страной в нашем спорте, так и останется, нас не сломить!» — написала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.