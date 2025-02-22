Microsoft обучила ИИ Muse генерировать реалистичный игровой процесс

Microsoft представила искусственный интеллект, способный понимать трёхмерное пространство. Новая модель под названием Muse может анализировать и генерировать сложные игровые последовательности, сохраняя при этом физику и поведение персонажей.
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