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Газета.ру

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Безруков: Московский губернский театр интегрируется в МХАТ

Безруков: Московский губернский театр интегрируется в МХАТ

Московский губернский театр (МГТ) интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Об этом в интервью ТАСС заявил художественный руководитель МХАТ, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков.

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