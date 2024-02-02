Какая боль? Max Pain истекающих сегодня криптоопционов на уровне $42 000

В 11-00 МСК на бирже Deribit истекает срок экспирации опционов Bitcoin. Сумма «сгораемых» контрактов – $960 млн, но трейдерам стоит обратить внимание на Точку Минимальных Выплат или Max Pain (максимальной боли), где большинство покупателей не получат ничего из премии.
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