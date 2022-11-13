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«С кем играть Канаде в 2024 году, если не с Россией? С инфантильными шведами?» Майоров о переносе Кубка мира

Борис Майоров считает сборную России главным соперником Канады на Кубке мира.  НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

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