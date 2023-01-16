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На территории Украины объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской

Воздушная тревога объявлена с 9:53 часов понедельника на территории Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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