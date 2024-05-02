Выпали зубы, проблемы с легкими: Ефремов находится в критическом состоянии в тюрьме

Подруга артиста бьет тревогу. Михаил Ефремов Социальные сетиВ последние дни в прессе активно заговорили об условно-досрочном освобождении 60-летнего Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяное ДТП со смертельным исходом.
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