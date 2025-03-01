Гений про злодейства Вот скажите мне, почему Катя Шульман все время состоит в ккакх-то нежелательных организациях? Что за странные идеи, право.
Невезучая Катя Шульман
Комментарии
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Алексей Тан
Еще и смотреть на нее без слез невозможно, откровенно говоря. Ну ззачем нам Катя? ==================== Я очень хорошо понимаю автора этой статьи... и согласен с НЕЙ... но вот отвечу словами мудрого Царя... одного из мультфильмов... про Колывана и бабы Яги.... ""-Россия, без этих кать ШУЛЬМАН.... как дерево без гусеницы, ... разрастается и богатеть начинает.""
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13 час.
Вар Фарин
Очень хорошие слова, Алексей!
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Все очень просто: нежелательные организации дают ( надеюсь - давали) Кате очень хороший валютный доход. А деньги для шульманш никогда не пахли.
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11 час.
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