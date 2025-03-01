Невезучая Катя Шульман

Алексей Тан

Еще и смотреть на нее без слез невозможно, откровенно говоря. Ну ззачем нам Катя? ==================== Я очень хорошо понимаю автора этой статьи... и согласен с НЕЙ... но вот отвечу словами мудрого Царя... одного из мультфильмов... про Колывана и бабы Яги.... ""-Россия, без этих кать ШУЛЬМАН.... как дерево без гусеницы, ... разрастается и богатеть начинает.""