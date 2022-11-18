smi.today

4 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    На педальной тяге?Украина попытаетс...
  • Бендер Задунайский
    Ледяные шпроты .Уже не до смеха: ...
  • Евгений Бут
    19 ноября День РВ и А!!! День ракетных войск и артиллерии!!! Позор, что не вспомнили!19 ноября: какой ...

США попросили Европу не болтать лишнего про ракетный инцидент в Польше

США попросили Европу не болтать лишнего про ракетный инцидент в Польше

Соединенные Штаты призывали европейских союзников и окружение украинского президента Владимира Зеленского осторожней комментировать инцидент с падением ракеты в Польше, 17 ноября сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх