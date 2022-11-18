США попросили Европу не болтать лишнего про ракетный инцидент в Польше

Соединенные Штаты призывали европейских союзников и окружение украинского президента Владимира Зеленского осторожней комментировать инцидент с падением ракеты в Польше, 17 ноября сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Соединенные Штаты призывали европейских союзников и окружение украинского президента Владимира Зеленского осторожней комментировать инцидент с падением ракеты в Польше, 17 ноября сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.
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