Российский бизнес спас от миллионных убытков финскую финансовую компанию

Предприниматели из РФ погасили большую часть своих долгов, несмотря на блокировку платежных каналов Финская финансовая компания Finnvera избежала потерь почти в миллиард евро благодаря обязательствам, связывающих ее с бизнесом из России, пишет РБК со ссылкой на финское издание Yle.