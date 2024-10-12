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Петербургский дневник

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Российский бизнес спас от миллионных убытков финскую финансовую компанию

Российский бизнес спас от миллионных убытков финскую финансовую компанию

Предприниматели из РФ погасили большую часть своих долгов, несмотря на блокировку платежных каналов Финская финансовая компания Finnvera избежала потерь почти в миллиард евро благодаря обязательствам, связывающих ее с бизнесом из России, пишет РБК со ссылкой на финское издание Yle.

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