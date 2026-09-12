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test mazurok

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⛽️ Сегодня в Крыму топливо по цене не выше 100 рублей за литр продаётся на 88 заправках На 42 АЗС сети «АТАН» бензин АИ-92 будет доступен с 8:00 (115 тонн), на 46 АЗС сети «ТЭС» продажа АИ-95 (64 тонны) и дизельного топлива (64 тонны) начнётся с 18:00, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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