Переворот в OpenAI наносит ущерб Microsoft, и она может оставить стартап без денег П...

Переворот в OpenAI наносит ущерб Microsoft, и она может оставить стартап без денегПо сообщениям сетевых источников, только часть из $10 млрд инвестиций Microsoft в разработчика генеративных нейросетей OpenAI была передана стартапу.
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