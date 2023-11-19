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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Переворот в OpenAI наносит ущерб Microsoft, и она может оставить стартап без денег П...

Переворот в OpenAI наносит ущерб Microsoft, и она может оставить стартап без денег П...

Переворот в OpenAI наносит ущерб Microsoft, и она может оставить стартап без денегПо сообщениям сетевых источников, только часть из $10 млрд инвестиций Microsoft в разработчика генеративных нейросетей OpenAI была передана стартапу.

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