Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Фактор родительской беспечности.

Фактор родительской беспечности.

В 2023 году на пожарах в Республике погибло 9 детей.В большинстве случаев главный фактор, играющий трагическую роль в гибели детей - это фактор родительской беспечности! Именно по вине взрослых, допускающих неосторожность в обращении с огнем, курящих прямо в кровати и не гасящих окурок до последней искры, безответственно относящихся к исправности в .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх