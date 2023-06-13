В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

В ночь с двенадцатого на тринадцатое июня в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
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