Госдума в 2025 году пересмотрит чрезмерную учебную нагрузку школьников

Дети могут проводить за учебой 8-10 часов в день. 123RF/legion-media.ruГосдума планирует рассмотреть вопрос о снижении чрезмерной нагрузки на школьников в 2025 году, написал у себя в телеграм-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.