Уолтц обсудил конфликт на Украине с российским коллегой — Белый дом

Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и представитель России провели переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщила 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
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