Классика доступна, а вот рыбное… Какой индекс у астраханского салата Оливье перед Новым годом

Его рассчитал – и всерьез - Центр стратегических разработок. Индекс Оливье - широко признанный не только в России, но и во многих странах СНГ сравнительный ценовой инструмент - обычно получает всеобщее внимание к Новому году.
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