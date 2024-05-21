Режим Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе. Об этом заявил бывший советник его офиса Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
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