Условие разрыва дипотношений Минска с Киевом

МИД Белоруссии выразил протест поверенной в делах Украины из-за нарушения границы дронами. Если посольство Украины не может повлиять на предотвращение таких инцидентов, Минск поставит вопрос о его «целесообразности», заявили там Министерство иностранных дел Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости) В МИД Белоруссии вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей заявили протест в связи с нарушением границы запущенными с украинской стороны беспилотниками, говорится на сайте белорусского дипведомства.