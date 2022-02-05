Антон Сихарулидзе: «Пусть первые номера катают и произвольную!»

Антон Сихарулидзе оценил выступление российских фигуристов в командном турнире Олимпиады Камила Валиева.
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