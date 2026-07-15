В 13 регионах России уменьшились очереди на АЗС

Очереди на автозаправочных станциях заметно сократились в 13 регионах России. К такому выводу 15 июля пришли «Известия», проанализировав данные о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт.
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