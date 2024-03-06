Арестованный за стрельбу в центре Екатеринбурга авторитет вышел из СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, ФедералПресс. Суд отпустил из СИЗО под домашний арест криминального авторитета Александра Дискова, которого обвиняют в покушении на убийство из-за драки со стрельбой в центре Екатеринбурга.
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