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ФедералПресс

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Арестованный за стрельбу в центре Екатеринбурга авторитет вышел из СИЗО

Арестованный за стрельбу в центре Екатеринбурга авторитет вышел из СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, ФедералПресс. Суд отпустил из СИЗО под домашний арест криминального авторитета Александра Дискова, которого обвиняют в покушении на убийство из-за драки со стрельбой в центре Екатеринбурга.

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