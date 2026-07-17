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РБК СТИЛЬ

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Художник Антон Мороков — о пьесе на LED-экранах и одеяле из металла

Художник Антон Мороков — о пьесе на LED-экранах и одеяле из металла

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Персональный проект Антона Морокова «Просьба соблюдать тишину, идет спектакль» представляет собой мультимедийную пьесу, главные герои которой — четыре информационных табло с бегущими строками.

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