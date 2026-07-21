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Онлайн-кинотеатр Wink начал показывать экстренные оповещения МЧС прямо во время просмотра

Онлайн-кинотеатр Wink начал показывать экстренные оповещения МЧС прямо во время просмотра

Сообщения о чрезвычайных ситуациях будут автоматически отображаться на экранах пользователей с учетом их местоположения Онлайн-кинотеатр Wink начал отображать экстренные предупреждения МЧС России прямо в интерфейсе сервиса.

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